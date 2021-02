Carlos Freitas, ex d.s. della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno:



"Sono contento per la vittoria di ieri sera, meritata per la Fiorentina. Non sono sorpreso dall’utilità che Eysseric stia dimostrando di avere per Prandelli, fino ad ora non è stato fortunato ma è un giocatore molto tecnico e forte nell’ultimo passaggio. E’ un calciatore introverso, che deve essere un po’ coccolato, gli era mancata la continuità in campo ma adesso potrà essere utile ai viola, il suo momento mi auguro stia arrivando. Non dimentichiamoci che ha fatto parte del Nizza più forte della storia, condividendo l’attacco con Balotelli. Vlahovic? Quando è arrivato a Firenze era tra i cinque più forti in Europa parlando per fasce d’età. All’inizio non era pronto per il calcio italiano, se fosse andato anche lui, ad esempio, in Austria come ha fatto Haaland pure lui avrebbe segnato 20 gol a stagione…"