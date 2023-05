L'ex Fiorentinaè intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Firenze dove ha parlato così: "Viola in finale di Conference? Faccio un grande in bocca al lupo, da oggi c'è un tifoso in più perché sarò lì a soffrire. I ragazzi hanno fatto un percorso incredibile perché giocare due finali in una stagione è un grande traguardo. Metteranno tutto in campo come con l'Inter, ci saranno tanti tifosi anche fuori dallo stadio e sarà pazzesco. Martinez Quarta? L'ho visto bene quest'anno, ha giocato tanto anche se il mister cambia molto e fatto grandi partite, ogni tanto ci sentiamo e spera nel ritorno in nazionale. E' un grande difensore, avrà la sua chance. Errore da non ripetere con il West Ham? Lautaro è in un grande momento di forma, ha segnato oltre 20 gol dopo il mondiale. La Fiorentina ha avuto tanti occasioni per pareggiare e i dettagli hanno fatto la differenza. La gara è stata buona contro una squadra forte che giocherà la finale di Champions, la finale persa non deve insinuare dubbi nella testa dei giocatori"Ha cambiato tutto da quando è arrivato, ha riportato la Fiorentina in Europa e ha dato un'identità precisa che rispecchia il gioco in cui crede. Gli ho fatto i complimenti dopo la Coppa Italia perché ha riportato entusiasmo. Non abbiamo un rapporto continuo, l'ho conosciuto per poco ma lo devo ringraziare perché serviva a Firenze una stagione così. La gente è felice e tutti hanno creduto sempre nella sua idea di calcio: i risultati gli danno ragione. Legame con Firenze? Ogni volta che vedo i festeggiamenti con la fascia di Davide alzata, è molto emozionante. Il calcio è emozione forte, che ti porti per sempre dietro, ho avuto la fortuna di vestire questa fascia per tanto tempo e ogni volta che la vedo mi emoziono