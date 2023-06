L'ex Fiorentina Mauro Zarate, oggi al Cosenza, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Firenze. Queste le sue parole: "Penso che quella di Conference sarà una grandissima finale. Il West Ham in campionato non ha fatto abbastanza per i giocatori che ha. La Fiorentina ha disputato una grande stagione, anche se ha perso la prima finale. Quando giocavo in trasferta con il West Ham era bellissimo, c'era un tifo incredibile. Sarà uno show anche sugli spalti . In attacco? Vedo meglio la Fiorentina. Secondo me Jovic deve esplodere ancora, speravo che facesse molti più gol. Anche Cabral sta facendo molto bene, Nico Gonzalez poi è molto forte.



LA SFIDA - Tanti giorni di riposo per il West Ham? Non sono sempre un vantaggio. Penso che sarà una grandissima finale. Un giocatore che può fare la differenza? Nico Gonzalez. Quarta? È elegante ma ogni tanto non sembra molto sciolto, soprattutto nei contrasti. Il West Ham va a mille? Quando Benrahma parte in velocità è pericoloso e sprona la squadra. Poi hanno Michail Antonio davanti, che è un animale fisicamente. Allenatori? Credo che sia Moyes che Italiano abbiano fatto una buona stagione. Prossima stagione? Sto recuperando. Tra un mese e mezzo tornerò in campo".