Se c'è una cosa che la Fiorentina non deve temere, è lo sfaldamento della base sulla quale poggia la società: Mediacom, l'azienda americana di telecomunicazioni che fa capo al presidente viola Rocco Commisso, ha infatti diffuso i dati relativi all'ultimo trimestre, l'ennesimo in crescita:



I ricavi sfondano ancora il muro dei 500 milioni di dollari (557,1 con un incremento del 3,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente). L'utile operativo è di ben 246,5 milioni, in aumento del 7,7% rispetto all'anno precedente. (Con quello odierno sono 99 i trimestri di utile consecutivo). Da sottolineare anche il dato dell'indebitamento che continua a diminuire: il debito netto è stato pari a $1,352 miliardi con una riduzione di $505,1 milioni rispetto al 30 settembre 2020. Così come il tasso di indebitamento netto è stato pari a 1,37x. Al 30 settembre 2020 era pari a 2,03x. Come spiega Commisso stesso, ​"Nonostante quest’anno siamo diventati un contribuente importante per il fisco, il nostro tasso di indebitamento netto è sceso sotto l’1,4x, alimentato da una riduzione dell’indebitamento di oltre $500 milioni negli ultimi dodici mesi. Il nostro bilancio investment grade rimane tra i più solidi nel settore delle comunicazioni”.