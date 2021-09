Se il Torino, storicamente, non è un avversario ostico per la Fiorentina di Commisso, le altre quattro gare delle prime cinque di campionato mettono i viola davanti a vere e proprie bestie nere per la nuova proprietà. Come nota l'edizione locale de La Nazione, la Roma ha vinto cinque volte su cinque, compresa la gara d'esordio di questo campionato, da quando Commisso ha rilevato la Fiorentina, mentre l'Atalanta è stata sconfitta solo in Coppa Italia due stagioni fa. Con i bergamaschi in campionato sono arrivati un pari e tre sconfitte. Poi ci sono Genoa e Inter: il bilancio coi rossoblu parla di 3 pari e una sconfitta, quello coi nerazzurri di due pareggi e ben quattro K.O. tra campionato e coppa. L'avversario aggiuntivo per i viola, insomma, sarà la cabala...