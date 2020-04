Le cessioni in estate di giocatori come Vecino, Gagliardini, Nainggolan e Joao Mario andranno a rimpinguare le casse dell’Inter che è in cerca di una mezz’ala per il salto di qualità. Come scrive La Gazzetta dello Sport, oltre a Tolisso e al pallino di Conte Vidal, l’identikit per il centrocampo nerazzurro sul mercato italiano è Gaetano Castrovilli. Non ha alle spalle match internazionali come gli altri due profili ma è già entrato nel giro della Nazionale dopo nemmeno una stagione di Serie A. Ma Commisso non lo vuole cedere.