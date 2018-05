"Ho avuto alcuni colloqui con i dirigenti del Peñarol: sono sempre disponibile a tornare, ma per il momento non c’è nulla di concreto. Non ho ancora parlato con il mio agente perché sto aspettando di ricevere una chiamata da lui ma posso dirvi che sicuramente non continuerò a giocare nella Fiorentina", si era aperta con queste dichiarazioni a una radio uruguaiana la giornata di mercato viola. Sebastian Cristoforo, tornato in patria per le vacanze, ha chiarito il proprio futuro, lontano dalla maglia gigliata, al termine di una stagione avara di aspetti positivi e di spazio.



ALTROVE, DOVE? - Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, l'agente del centrocampista della Fiorentina la prossima settimana sarà infatti a Milano. Possibile incontro con Corvino per definire il futuro dell'uruguaiano, un futuro che almeno in partenza non dovrebbe essere al Peñarol. Nonostante le ultime dichiarazioni, Cristoforo vorrebbe rimandare il ritorno in patria a fine carriera, dopo i 30 anni, poco convinto di dire addio all'Europa già adesso