La Fiorentina sta lavorando per trovare una destinazione a Bryan Dabo, centrocampista classe '92 in uscita dal club viola. Secondo Firenzeviola.it, l'Olympiacos è pronto a sfidare il Nantes già da tempo sul giocatore. Bisogna trovare l'accordo sulla formula, con il club greco che spinge per prenderlo in prestito.