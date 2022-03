: A salvarlo in due occasioni è il palo, poi si limita ad assistere alla partita: quasi mai chiamato in causa dal Bologna, lo si vede solo in fase di costruzione. Crea qualche spauracchio quando a pochi minuti dal termine regala con un errore un’occasione a Sansone.: A poche ore dalla sfida nessuno si aspettava di vederlo in campo. Parte male regalando una chiara occasione gol a Soriano dopo pochi minuti, da li in po’ cresce e mettere in crisi la difesa ospite. Lui e Gonzalez sono tra i piu pericolosi per larghi tratti della partita.(dal 32’ s.t.: come il compagno di reparto oggi vince tutti i duelli, decisivo nel chiudere ogni spazio a Arnautovic. Puntuale anche nel secondo tempo su ogni pallone che passa dalle sue parti.Ottimo nel primo tempo, annullla ogni offensiva del Bologna: Arnautovic e Orsolini diventano piccoli piccoli con il brasiliano alle calcagna. Dopo aver marcato Vlahovic è un altro giocatore: non sbaglia una scelta e ferma chiunque passi dalle sue parti.: Il Bologna, a parte l’azione di Soriano dopo pochi secondi, difficilmente sfonda: quando avviene è sempre dalla sua parte. Ha problemi anche con i calci da fermo: se ne occupa sempre lui e raramente crea occasioni utili.(dal 32’ s.t.Si percepisce che è in crescita, ma ancora manca di cinismo: nella prima frazione di gara non si fa mai vedere, migliore nella ripresa. Ha soprattutto il merito di servire a Torreira il pallone del gol.: Tra i piu attivi nel primo tempo, anche se manca un po’ di precisione al momento del rito. Si fa rivedere in avvio di ripresa con un destro appena sopra la traversa, ma poi è costretto a lasciare il campo per infortunio: poteva fare di piu ma è comunque tra i più attivi.(dal 20’ s.t.: Italiano lo manda in campo per dare peso al centrocampo viola, spesso sovrastato dalla fisicità degli ospiti. Fa il suo dovere): Anche oggi tutti i palloni passano dai suoi piedi, stavolta però prova da subito a inserirsi. Ad inizio ripresa va vicino al gol, solo il palo gli nega la gioia personale. La cattiveria sul gol dimostra la voglia di vincere: oggi la Fiorentina deve ringraziare l’uruguaiano per i 3 punti.: Totalmente involuto rispetto alle ultime settimane. Si vede poche volte e spesso sbaglia l’ultima scelta. Italiano da lui vuole di piu, ed infatti lo sostituisce dopo pochi minuti della ripresa.(dal 14’ s.t.: entra nella ripresa e si fa vedere poche volte. Italiano ha bisogno di lui, ma se adesso la sua miglior versione è questa cominciamo a capire come mai Italiano non straveda per lui): Come spesso accade, senza il gol difficilemrente il polacco raggiunge la sufficienza. Nel primo tempo si vede poco, anche perché i compagni hanno difficoltà a creare occasioni.(dal 14’ s.t.: entra per dar peso all’attacco viola, ma non ha occasioni per lasciare il segno. Ha il merito che, con il suo ingresso, il Bologna si abbassa ulteriormente fino a subire il gol: forma fisica ancora da migliorare ): Nel primo tempo è una furia sulla fascia destra, nessuno del Bologna riesce a fermarlo con le buone. Subisce una quantità industriale di falli, e conquista punizioni e cartellini gialli a iosa. Preferisce la fase di costruzione a quella di finalizzazione, per questo va poche volte al tiro risultando comunque decisivo.All.: Prestazione della squadra non è delle migliori, e lo si capisce subito dall'approccio in avvio di gara: rischia grosso sull'occasione di Soriano ma poi prende la partita in mano. Nonostante il maggior possesso palla la Fiorentina sembra aver poche idee ma l'espulsione di Bonifazi dà una bella mano. Chiari i cambi della ripresa, ma dopo il gol la Fiorentina soffre anche con l'uomo in più. Per fortuna i 3 punti arrivano lo stesso.