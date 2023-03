Dopo il sold out con il Milan in Serie A, la Fiorentina non riesce a riproporre la medesima cornice di pubblico nella gara di Conference League contro il Sivasspor. Secondo quanto scrive il Corriere Fiorentino in edicola stamani, i biglietti staccati finora per la gara di questa sera sono poco più di 15mila, meno della metà dei 40mila ed oltre che hanno presenziato alla gara contro il Diavolo. Per la partita di stasera, la Curva Ferrovia resterà chiusa come da programma.