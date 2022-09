Quest’estate Fiorentina ed Empoli hanno spesso collaborato in fase di calciomercato: l’asse di mercato tra le due città è stata calda per lungo tempo ma alla fine dei conti i due club non hanno fatto nessun operazione. Eppure le due società hanno trattato a lungo vari giocatori, da Vicario ad inizio estate, fino ai vari Bajrami, Kouame, Parisi e soprattuto Zurkowski: le richieste da entrambe le parti non hanno portato però a niente.



Se qualcuno pensava che i rapporti tra i due club fossero cambiati, ecco il commento di Fabrizio Corsi apparso quest’oggi su La Nazione:

"Ci siamo rimasti male per Zurkowski, non mi vorrei dilungare troppo nel dare spiegazioni. Il discorso va oltre l’apporto tecnico: sono umanamente dispiaciuto. Abbiamo fatto il possibile e anche qualcosa in più, ma non abbiamo pentimenti. Ci dispiace per noi ma molto di più per il ragazzo che ci aveva messo davanti anche a situazioni più importanti.”



Ha poi commentato la possibilità che, quando il Franchi sarà sotto i lavori di restyling, la Fiorentina possa giocare allo Stadio Castellani: "L’argomento è stato affrontato più volte, ma allo stato attuale non mi sembra una discussione di attualità. Al di là del fatto che abbiamo dato la nostra disponibilità non si sa ancora come, quando né perché. Credo che il tema non ci riguarderà per i prossimi 12-18 mesi".