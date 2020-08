L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, raccontando del difficile presente di Federico Bernardeschi alla Juventus, scrive che il carrarino nei mesi scorsi era stato proposto addirittura come contropartita tecnica alla Fiorentina per riuscire ad arrivare a Federico Chiesa. La trattativa poi si è arenata, e l'avrebbe fatto comunque in ogni caso visto che, scrive la Rosea, difficilmente Berna avrebbe accettato un ritorno in viola: è troppo orgoglioso, si legge, per dire sì a destinazioni che, oggi, rappresenterebbero un passo indietro per la sua carriera.