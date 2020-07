Rita Antognoni, moglie dell'ex stella e attuale club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni, ha espresso su 'Facebook la propria idea in merito al furto a casa di Ribery: "Vorrei soltanto dire due parole. Quando si torna a casa e trovi la casa distrutta e tutto sottosopra ti senti violata nella tua intimità è una cosa terribile. A noi hanno portato via tutto e dico tutto, per tre mesi non sono riuscita a dormire e ho odiato quella casa che non mi dava più sicurezza e infatti con calma l’abbiamo cambiata. Solo chi ha subito una cosa del genere sa cosa vuol dire e in quei momenti non sei molto lucido. Io penso che Ribery abbia avuto paura per i suoi cari ma non credo che volesse dire qualcosa contro Firenze, del resto ha dimostrato il suo attaccamento e il professionista che è. Speriamo che si risolva nel miglior modo possibile. W Firenze e la Fiorentina".