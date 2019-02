Una partita per iniziare a scrivere la storia. In tremila hanno caricato la Fiorentina al 'Franchi' durante l'allenamento a porte aperte, prima gli esperimenti tattici che Stefano Pioli proverà anche nella rifinitura nel giorno della partita. Torna Milenkovic, a destra in difesa ci sarà Laurini, con Hugo e Biraghi a completare il reparto. A centrocampo, tutto confermato: Benassi, Edimilson e Veretout compongono un trio al momento intoccabile. In attacco, certo del posto Chiesa: Muriel favorito, ballottaggio tra Gerson e Simeone.