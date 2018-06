Dopo il mancato riscatto di Marco Sportiello, la ricerca di un portiere è diventata una priorità in casa Fiorentina. In cima alla lista dei desideri c'è Alex Meret: muro, però, dell'Udinese, che ha chiesto venti milioni di euro per l'estremo difensore, quest'anno in prestito alla SPAL. Poi Lukasz Skorupski, per il quale la Roma chiede una cifra "a due zeri", creando una situazione di stallo visto il budget a disposizione di Corvino. Vive le piste che portano a Vicente Guaita - svincolato, l'agente ha confermato gli approcci - e Karlo Letica - all'Hajduk Spalato, concorrenza da 2,5 milioni di euro del Club Brugge - mentre il procuratore di Rafael Cabral lo ha proposto ai gigliati.