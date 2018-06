Joao Cancelo è al centro del mercato, adesso più che mai. Perché il suo agente Jorge Mendes aveva impostato e portato quasi al traguardo la trattativa con il Wolverhampton, club inglese tornato in Premier League e pronto a investire pesantemente sul terzino portoghese. Offerta da 40 milioni sul tavolo per il Valencia che ha accettato in fretta, anche perché l'Inter non ha riscattato il laterale lusitano; ma la novità è che Cancelo ha momentaneamente congelato l'offerta dei Wolves, mettendo in stand-by questa soluzione perché preferisce aspettare un club più importante, giocandosi la Champions League. Insomma, non è convinto



ANCORA JUVE - E qui torna in gioco la Juventus, che non ha mai mollato Cancelo in queste settimane, con il ds Paratici suo estimatore da anni. L'Inter infatti fino a inizio luglio non può rilanciare per lui e valuta come un investimento da oltre 35 milioni per un terzino oggi possa essere forse eccessivo, a meno di formule vantaggiose; così nasce il reinserimento bianconero. La Juve sta cercando una soluzione, arrivando a spendere una cifra comunque alta ma con un prestito con obbligo di riscatto. Il Valencia ha chiesto 40 milioni ai dirigenti bianconeri: serve trovare la quadra tra club, se non verrà definita l'operazione alla fine giocatore può tornare sui suoi passi e accettare la proposta del Wolverhampton. Intanto Joao Cancelo aspetta e spera in una nuova soluzione, con l'Inter attualmente in attesa e la Juventus infiammata. Mentre Mendes spingerà ancora per i Wolves...