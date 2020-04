Il Corriere dello Sport ha parlato della situazione legata ai rimborsi degli abbonamenti, che sta creando molte polemiche tra società e tifosi. La Fiorentina, non rientra in questa battaglia e rimborserà i biglietti ai propri sostenitori. L’elevato numero di abbonamenti, 29 mila seconda solo alle milanesi, fa sì che la quota per ogni partita giocata in casa dalla Fiorentina sia di quasi 340 mila euro. Considerando il numero di partite casalinghe alla quale i tifosi non potranno assistere, 6 gare, la società viola dovrà rimborsa una cifra pari a circa 2 milioni di euro.