L’impressionante, per personalità e qualità del gioco, vittoria di domenica scorsa contro il Napoli ha riacceso un entusiasmo che da qualche hanno a Firenze era stato dimenticato: i circa 400 tifosi presenti la sera stessa all’arrivo della squadra alla stazione di Campo di Marte testimonia che adesso la Fiorentina ed i suoi tifosi sono ancora più uniti che mai. Adesso però la squadra è attesa dalla delicata sfida casalinga contro il Venezia, decisiva ai fini di una qualificazione europea tenendo conto anche degli impegni delle altre avversarie in corsa, e dalla trasferta di Coppa Italia di Torino, che ricordiamo è solo tra una settimana, e mai come adesso ha bisogno della vicinanza dei propri tifosi.



Proprio per questo, come annunciato domenica dallo stesso Joe Barone, oggi Oggi il Franchi aprirà i cancelli di Maratona per l'allenamento a porte aperte organizzato dalla Fiorentina per le 18.30, e l'euforia viola a mille. Come riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport si tratta della prima volt che lo stadio torna ad accogliere la tifoseria per una seduta di lavoro dopo oltre due anni, ma l'entusiasmo è talmente incontenibile che si prevedono 30.000 persone anche sabato alle 16.30 contro il Venezia. Totalmente esauriti invece i biglietti per il settore ospiti dell’Allianz Stadium in vista del ritorno della Semifinale contro la Juventus.