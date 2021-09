. Respinti gli assalti estivi di Atletico Madrid e Tottenham, anche per la volontà del calciatore di proseguire il suo percorso di crescita in maglia viola,Generando nell'ambiente fiorentino il timore che le brutte sorprese siano dietro l'angolo, come in occasione dell'affare Chiesa. Quando però la volontà del diretto interessato di cambiare aria per passare alla Juventus era apparsa chiara sin da subito.- "", ha dichiarato Vlahovic a DAZN non più tardi di qualche giorno fa. Frasi dalle quali sembra trasparire il desiderio di dare continuità ad un percorso sul quale anche una società, una dirigenza e determinati allenatori - su tutti Cesare Prandelli - hanno deciso di credere e investire.Perché, al netto delle ripetute dichiarazioni arrivate da tutte le parti in causa, non si è approdati alla sospirata fumata bianca? Secondo quanto appreso da- L'estate è ormai passata, le sirene di mercato si sono momentaneamente placate, ma una risposta, in un senso o nell'altro, non è ancora arrivata. Nasce da queste considerazioniAtletico Madrid e Tottenham, che ad agosto non hanno mai fatto pervenire quell'offerta da 70-80 milioni che potesse far realmente vacillare il numero uno della Fiorentina, restano ovviamente vigili ma non sono i soli. Nelle passate settimane, proprio sulle pagine diabbiamo evidenziato come gli sviluppi della trattativa tra Vlahovic e la Fiorentina. Il gradimento tecnico per il calciatore è totale e, nell'ottica dell'acquisto di un centravanti che possa rappresentare una certezza per il presente - ma soprattutto per il futuro - l'ex Partizan Belgrado è in cima alla lista degli stati maggiori bianconeri.La palla passa a Vlahovic, che a parole giura amore, ma nello stesso momento temporeggia su una proposta di rinnovo in viola che giace ancora nel cassetto.