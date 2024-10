Fiorentina, l'ad del Genoa su Gudmundsson: "Mai proposto al ragazzo la stessa cifra dei viola"

Marco Tripodi

10 minuti fa



Nel corso di un incontro pubblico con i tifosi avvenuto ieri sera, l'amministratore delegato del Genoa, Andres Blazquez, è tornato su uno degli argomenti che avevano infiammato l'estate rossoblù: il passaggio di Albert Gudmundsson alla Fiorentina.



Nel ricostruire la cessione, il dirigente spagnolo ha negato quanto riportato da più parti in agosto, ossia che il Grifone avesse provato a convincere il 27enne islandese a restare in Liguria proponendogli il medesimo ingaggio offerto dai viola: “Ho sentito dire che avevamo offerto ad Albert la stessa cifra proposta dalla Fiorentina, ma non è vero - ha detto Blazquez - Noi gli abbiamo offerto 100 mila al mese mentre la Fiorentina gliene garantiva 3,1 netti all'anno".