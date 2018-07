Per il ruolo di vice i pali della Fiorentina si sfila l’estremo difensore del Messico Guillermo Ochoa, che ha fatto sapere di voler essere comunque titolare per mantenere il posto in nazionale. Ecco che tornano di moda il nome di Rafael Cabral, secondo di Reina al Napoli e ora svincolato, ma anche quello di Sorrentino. Attenzione sempre a Benoit Costil che si sta allenando già con il Bordeaux, ma che risponderebbe positivamente a una chiamata.