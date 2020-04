Come riporta La Nazione, il difensore albanese dell’Hellas Verona Marash Kumbulla continua ad essere tra i profili più richiesti della nostra Serie A. Su di lui c’è anche la Fiorentina, con la valutazione del cartellino fatta dall’Hellas supera che i 20 milioni, e la concorrenza vasta checontribuisce a far salire il prezzo. L’Inter pare essere avanti su tutti (Napoli e Juve oltre ai viola). E la stessa Fiorentina avrebbe in mente di sfruttare questo interesse da parte dei nerazzurri per l’albanese facendosi fuori dalla corsa a Kumbulla per chiedere uno sconto sul discorso Dalbert–Nainggolan