Nelle ultime ore è passato dalla Fiorentina al Parma. Vincent Laurini ha voluto salutare i tifosi viola a Firenzeviola.it: "Ciao Firenze. Sono stati due anni importanti per me, sia a livello professionale che personale ed ho vissuto tante emozioni. Fino a qualche mese fa il mio obiettivo era rimanere, poi si è creata questa opportunità ed insieme abbiamo deciso così, il Parma mi ha proposto un contratto di tre anni che per un trentenne è proposta importante. Porterò sempre nel cuore questi due anni in cui ho avuto la possibilità di giocare in una grande squadra. Abbiamo vissuto momenti importanti, un mix di tristezza ed emozioni forti. Quando è morto Davide Astori è stato un momento pesante, ma il gruppo si è unito tantissimo e il legame con i miei compagni sarà sempre forte, sarò felice ogni volta che li incontrerò di nuovo. Coi tifosi avrò un rapporto sempre ottimo perché sanno che ho messo sempre massimo impegno e professionalità in questi anni. Porterò un buon ricordo e faccio in bocca al lupo sia alla Fiorentina che ai tifosi. Dico loro di essere pazienti visto che la società è nuova ma sono sicuro che punta tanto ad essere di nuovo competitiva".