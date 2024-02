Fiorentina-Lazio: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Fiorentina e Lazio chiudono la 26esima giornata di Serie A. All’Artemio Franchi di Firenze, i viola vogliono contro-sorpassare i biancocelesti per non perdere il treno Europa. Di contro, gli uomini di Sarri desiderano allontanare la prima diretta concorrente in classifica e dare la definitiva caccia alla zona Champions.



LE ULTIME - Nella Viola è recuperabile per tempo Biraghi, smaltito il fastidio alla caviglia accusato a Empoli; il capitano si sistemerà sulla sinistra della difesa, dal lato opposto invece rimane in pole Faraoni sulla concorrenza di Kayode. Al centro della difesa Milenkovic e Martinez Quarta, tra i pali Terracciano. In cabina di regia dovrebbe rivedersi dal 1' Arthur con Duncan, dalla panchina nel caso Mandragora. Avanti Belotti sostenuto da Ikonè (più di Sottil e Bonaventura per una maglia dal 1'), Beltran e Gonzalez.



Biancocelesti senza lo squalificato Gila, al centro della difesa occasione per Casale dall'inizio al fianco di Romagnoli. Terzini agiranno Marusic e Lazzari (in pole su Pellegrini). In porta Provedel. Regista Cataldi, non ancora al meglio Rovella. Avanti Immobile, ma si ripeterà la staffetta con Castellanos; ali offensive Isaksen e Felipe Anderson. Possibile la convocazione di Zaccagni, in ripresa dal dolore al piede e potrebbe accomodarsi quantomeno in panchina; migliorano anche Patric e Vecino, invece da valutare Hysaj dopo un lieve problema muscolare lamentato giovedì a Torino.



LE PROBABILI FORMAZIONI -



FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Ikoné; Belotti.



LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Isaksen.



DOVE VEDERLA - Il posticipo del 26° turno di Serie A tra Fiorentina e Lazio si giocherà lunedì 26 febbraio 2024 alle 20.45. Sarà in diretta e in esclusiva su DAZN e Sky.