Nella giornata di ieri delladi Vincenzo Italiano c’è stato un particolare che probabilmente è sfuggito a molti e che l’edizione odierna de La Nazione ha voluto portare alla luce. Alla ripresa degli allenamento dopo la sconfitta di Bergamo al Centro Sportivo DaVide Astori era, dopo tanto tempo tra infermeria e palestra, anche il terzino destroL’ex Shakthar, come riportato dal qutidiano, è cosi tornato ad allenarsi con il gruppo dopo la brutta botta ricevuta contro il Bologna: chiaramente non sarà preso in considerazione per la sfida europea di giovedi contro gli, ma chissa che non possa davvero candidarsi per una maglia da titolare per la sfida casalinga di lunedi prossimo contro la. Il brasiliano contro ilha dimostrato il suo reale valore, praticamente annullando, e sappiamo tutto quanto potrebbe essere determinante per questa squadra. Italiano stringe le dita e spera in una sua completa guarigione.Queste le immagini dell'allenamento di ieri pubblicate dalla Fiorentina sui canali social: