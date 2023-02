TERRACCIANO 7 - Mette la firma su una grande vittoria con un paio di riflessi poderosi nelle poche occasioni che il Toro si fa vedere in avanti.

DODO 6 - Piuttosto impreciso in propulsione, ma non sfigura in fase di contenimento.

MILENKOVIC 6 - Partita di ordinaria amministrazione per oltre un'ora. Poi mette il mestiere quando il Toro sale dopo il vantaggio Viola.

IGOR 6,5 - Morde per 90 minuti Vlasic e Miranchuk che vivono una serata d'inferno. Ci prova anche con qualche imbucata in avanti.

TERZIC 7 - Svernicia Singo in più di un'occasione. Pennella sulla testa di Jovic in occasione del vantaggoio e spinge per tutta la gara. Partitona, anche se si perde Karamoh nel finale.

BONAVENTURA 6,5 - La fascia lo galvanizza. Mette qualità e fa raccordo fra i reparti. Jack è l'uomo di fiducia di Italiano, e stasera mostra di nuovo il perché. Dall'85' Duncan SV.

MANDRAGORA 6 - Spaventa Vanja con una sassata che si stampa sul palo. Quando passa dalle sue parti il pallone gira sempre veloce, ma tende a nascondersi un po' troppo nell'arco dei 90'. Dal 73' Amrabat 6 - Muscoli quando più ce n'è bisogno

BARAK 6,5 - Festeggia il riscatto con una gara dall'alto tasso tecnico in cui sfiora il gol in avvio e con 90 minuti di grande qualità. Preziosissimo.

NICO GONZALEZ 6 - Viene spesso dentro il campo perché Vojvoda e Rodriguez lo marcano strettissimo. Partita generosa anche se senza particolari squilli.

JOVIC 7 - Fa fatica in mezzo ai centrali granata. Ma alla prima occasione utile stappa la partita con un ottimo terzo tempo. Gol pesante come un macigno. Dal 73' Cabral SV.

KOUAME' 6 - Un po' disordinato ma mette dinamismo e fosforo sull'out di sinistra anche in fase di copertura. Poco preciso sotto porta ma la gara resta ampiamente sufficiente. Dal 62' Ikoné 6,5 - Qualche sgasata delle sue sulla destra. Poi mette il sigillo su una meritatissima vittoria.

All. ITALIANO 7 - Impara dagli errori di campionato schierando una squadra che dal primo minuto vuole controllare la partita. Ha la pazienza di tenere Jovic in campo che lo premia con un gran gol. Azzecca anche la mossa Ikoné. SI vedono ampi segnali di crescita da tutto il gruppo.