Dragowski 6.5: non è chiamato ad interventi straordinari, svolge bene l'ordinaria amministrazione ed è disinvolto sia nelle palle ferme sia nella prima impostazione



Milenkovic 7: svetta sempre sulle palle alta, stringe bene quando c'è da chiudere sull'uomo, trova una partita di alto livello contro la batteria di attaccanti azzurri



Pezzella 7: sua la prima occasione della gara, con un colpo di testa al 3' che finisce, docile, tra le braccia di Ospina. Guida la difesa, fa stringere bene le linee di difesa e centrocampo



Caceres 6.5: qualche difficoltà in più rispetto ai due compagni di reparto, ma tiene bene gli ormeggi, soprattutto di testa



Lirola 7: mette subito in difficoltà Luperto con la sua velocità, dopo il gol limita le sgroppate, ma stringe sempre con attenzione. Serve a Vlahovic il pallone dello 0-2, coronando un'ottima gara



Benassi 6.5: ha il merito di servire l'assist per il vantaggio, si inserisce sempre con pericolosità e fa un'ottima gara in fase di contenimento



Pulgar 6.5: meno geometrie e più sostanza. Ma, svolge bene il compito, dettando bene i tempi per le due fasi



Castrovilli 7.5: grazia il Napoli al 10', quando su assist di Lirola, si trova una grande chance, ma si trascina il pallone sul fondo. Giocatore di categoria superiore: qualità, lucidità, fisico: dominante in certi tratti del match, dimostra di esser pronto per una big europea



Dalbert 6: si vede meno molto meno di Lirola, si impegna solo a non lasciare varchi (dal 42' st Ceccherini sv)



Chiesa 7.5: letale al 26' quando prende la mira e la mette alle spalle di Ospina con un diagonale preciso. Quattro minuti dopo vince il duello il portiere colombiano respingendo a mano aperta un colpo di testa a botta sicura. Moto perpetuo anche nella ripresa, apre l'azione che regala il raddoppio alla Fiorentina (dal 33' st Sottil sv)



Cutrone 6.5: ha il veleno che, più volte, lo stesso Gattuso, gli ha certificato. Si muove molto e bene, senza mai dare punti di riferimento. Si vede annullato un gol giustamente. Esce stanco per far spazio a Vlahovic (dal 21' st Vlahovic 7: entra e sigla il gol che certifica il successo della Fiorentina con un sinistro a giro di rara bellezza, aiutato da una marcatura evanescente di Luperto)



All. Iachini 7: continua la sua striscia positiva, ha fatto svoltare la stagione viola, ha messo un'anima in campo