31' - Cutrone segna il 2-0, ma interviene l'assistente dell'arbitro a segnalare il fuorigioco dell'attaccante della Fiorentina: decisione corretta.



19’ - La Fiorentina chiede un rigore all’arbitro Pasqua. Luperto respinge un cross di testa e Allan - che in un primo momento sembra colpire il pallone di testa - lo allontana con la mano. Pasqua lascia proseguire, ma interviene il Var. Dopo aver rivisto l’episodio, l’arbitro non cambia la propria decisione: niente rigore per la Fiorentina. Resta molto dubbio il tocco di mano di Allan.