Brescia-Fiorentina 0-0



Dragowski 6: Praticamente inoperoso per tutto l’arco della partita. Viene trafitto da Ayè all’inizio ma il Var lo grazia



Milenkovic 6,5: Ottima prestazione nel primo tempo dove riesce sempre ad essere in anticipo sugli avversari. Nella ripresa l’ingresso di Balotelli



Pezzella 6: Va vicinissimo al gol nella ripresa con un perentorio colpo di testa. Organizza bene il gioco difensivo senza sbavature.



Caceres 7: Gladiatorio nell’area di rigore. Puntuale e preciso sugli anticipi, guida la retroguardia da vero leader



Lirola 6: Partita tatticamente perfetta: controlla bene gli attaccanti del Brescia. Si propone bene in fase di impostazione



(Dal 33’ Sottil 6 Entra nel finale per dare vivacità e ci riesce)



Pulgar 5: Il suo intervento su Dessena meriterebbe più che il cartellino giallo. Rischia di rovinare una buona partita dove però pecca di lentezza nella manovra della squadra



Badelj 6: Geometrie pulite in mediana con padronanza ed eleganza



Castrovilli 6,5: Dimostra ancora una volta la sua crescita. Personalità da vendere, ottime trame di gioco. Va vicino al gol nel primo tempo e nel finale sfiora il gol da tre punti



Dalbert 5: Spinge sulla sua corsia di competenza ma con poca qualità. Spesso e volentieri i suoi traversoni non trovano mai un compagno



Chiesa 5,5: Non al meglio e si vede. Prova ad inventare qualcosa specie nel primo tempo ma non è nelle sue serate migliori.



(Dal 22’st Vlahovic 6: più dinamico di Chiesa. Si piazza nel cuore dell’attacco e mette più volte in pericolo la retroguardia del Brescia)



Ribery 6: Meno bene del solito. Abbassa moltissimo il suo raggio d’azione per ricevere palloni giocabili ma così risulta essere poco incisivo in fase d’attacco.

(Dal 42’st Boateng Sv Troppi pochi minuti per incidere)



All. Montella 5,5: Partita dal vorrei ma non posso per la sua squadra. Gioco troppo spesso frammentato da lunghi lanci a cambiare il campo senza però trovare la geometria giusta. La squadra si intestardisce in alcune giocate troppo spesso fine a se stesse.