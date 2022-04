Terracciano 5,5: Verdi lo impegna da fuori e lui risponde presente. Può poco sul colpo di testa di Djuric. In sofferenza quando deve giocare con i piedi.Venuti 5,5: a destra Zortea si prende qualche libertà e lui lo soffre. Prova a svegliarsi nella ripresa, ma fa poco.(dal 14’ st Odriozola 6,5: entra con grande spinta, trova Saponara per il pari)Milenkovic 5: è l’unico che riesce a limitare fisicamente Djuric. Sbaglia il passaggio in uscita, facendo partire l’azione del 2-1 granata. Nel finale si innervosisce e viene ammonito.Igor 4: Bravo nel murare la conclusione di Verdi da due passi. Sul susseguente corner perde però Djuric. In affanno continuo contro il bosniaco. Nel secondo tempo la combina grossa regalando la palla del 2-1 a Bonazzoli.Biraghi 6: mette un paio di cross interessanti che Cabral prima e Gonzalez dopo non sfruttano.(dal 22’ st Terzic 5,5: ingresso sotto tono)Maleh 5,5: all’Arechi aveva segnato con la maglia del Venezia nello scorso campionato di B, oggi fa una partita di sacrificio, ma brilla raramente in mezzo al campo. Prova qualche inserimento ma senza fortuna.(dl 22’ st Callejon: non si vede in attacco, non pressa Ruggeri che crossa per il 2-1)Amrabat 5,5: l’ex Verona soffre la fisicità di Lassana Coulibaly in mezzo al campo.Duncan 6: del trio viola è quello che si salva. Trova spesso ottime aperture sulle fasce, corre tanto e sbaglia poco.Gonzalez 6: è l’unico che prova a combinare qualcosa nell’attacco viola. Sfiora il pari di testa, mette una bella palla che Cabral non sfrutta. Anche nella ripresa scodella qualche palla interessante in mezzo.Cabral 5: manda alta di testa una bella punizione di Biraghi. Sempre di testa è innocuo al 39’. Continua a provarci per vie aeree ma senza precisione. Giornata no e Italiano lo toglie.(dal 14’ st Piatek 5: asfissiato nella morsa di Gyomber e Fazio)Ikoné 4,5: deve ripiegare per tamponare Zortea, in fase offensiva Ranieri lo limita bene. Non incide e Italiano lo toglie.(dal 1’ st Saponara 7: la differenza con Ikoné si vede, trova l’1-1 con un destro chirurgico. Pericoloso anche nel finale)All. Italiano 4,5: aveva detto di non sottovalutare la partita, ma la sua Fiorentina viene frastornata dall’ambiente caldissimo di Salerno. Nei primi minuti i viola rischiano di incassare almeno tre reti, poi si rimettono con fatica in carreggiata. Il cambio di Saponara gli dà ragione, ma in attacco continua a vedersi poco. La difesa lo tradisce.