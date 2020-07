: Compie due veri miracoli, uno strepitoso su Nandez di puro istinto.: Non soffre particolarmente le offensive del Cagliari, che ci prova soprattutto da fuori area. Buon lavoro in costruzione.: Buona prova anche per il difensore ex Crotone, sempre attento e nella partita. Si fa vedere anche in fase offensiva.: Prova di esperienza per l’uruguagio, che in difesa è sempre attento e compie alcune ottime chiusure. Si perde Nandez in un’occasione che sarebbe potuta costare caro, ma Dragowski lo salva.: Brutta partita anche per il terzino spagnolo, anche se con la parziale scusante di non giocare nella sua fascia. Spinge poco, ma lascia troppi spazi dietro, regalando al Cagliari un contropiede potenzialmente pericolosissimo.(Dal 14’s.t.Entra per dare freschezza, ma non riesce a cambiare marcia sulla corisa): Ottima prova del centrocampista ex Sassuolo, che a centrocampo è il più pimpante. Fisicamente un fattore, colpisce un palo con una bella conclusione da fuori area, che avrebbe meritato maggior fortuna.: Il regista croato va a correnti alterne, bello il diagonale per liberare il tiro di Duncan che si stampa sul palo, meno luci e brillante in altre occasioni. Servirebbe più peso davanti alla difesa.(Dal 14’ s.t.Porta lucidità alla mediana viola, portando ordine e un po’ di gioco.Sulla fascia corre molto e si spende tantissimo per i compagni. Sbaglia un pallone pesante, colpendo debolmente a porta sguarnita dopo una super parata di Cragno.: Partita decisamente sottotono del gioiello di casa viola, che è quasi sempre estraneo al gioco. Un bel pallone per Ribery è l’unica cosa che fa in un tempo. Clamorosa l’ostruzione sul numero 7 in una delle migliori occasioni creata dai viola.(Dal 1’s.t.Partita condizionata dall’infortunio che subisce dopo 20 minuti, ma non riesce mai ad incidere.)In ombra l’attaccante serbo, che non riesce a lasciare un segno sulla partita. Lotta come sempre, ma la squadra lo lascia un po’ solo a lottare contro tutta la difesa sarda.(Dal 30’ s.t.: Bella la notizia del ritorno in campo dell’attaccante, vicino anche al gol con un bel colpo di testa): Vero predicatore nel deserto di questa Fiorentina, giocare di una qualità differente rispetto agli altri 21 in campo. Regala alcune perle che i suoi compagni non riescono a sfruttare, la Fiorentina non può fare a meno di lui.(Dal 30’ s.t.: Entra, lotta e ci prova. Cerca il gol, ma non riesce a graffiare)La sua Fiorentina soffre poco e trova un altro punto prezioso. Non brilla, ma non se lo aspettava nessuno.