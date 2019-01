Fiorentina-Roma 7-1



Lafont 6: immobile davanti al mancino di Kolarov, è fortunato quando al 45' pt il colpo di testa di Schick gli rimpalla sul piede e terminando fuori. Abile nella ripresa su un colpo di testa di Zaniolo.



Milenkovic 6: scala centrale con l'uscita di Hugo, si limita a respingere le avanzate giallorosse.



Pezzella 6: divide una piccola parte di colpe sul gol di Kolarov, quando non esce in pressione, lasciando al serbo lo spazio per prendere la mira. Il resto è ordinaria amministrazione.



Hugo 6: costretto ad abbandonare precocemente il campo, il brasiliano era riuscito a fermare in precedenza Zaniolo e Pastore in occasione di un doppio affondo della Roma.



(dal 22' pt Laurini 6: si posiziona a destra e regge nel primo tempo. Nella ripresa, salva un cross prezioso di Florenzi)



Biraghi 7: sbrana Florenzi e serve un assist poderoso a Muriel. Attacca tantissimo, spinge e macina chilometri sulla fascia sinistra.



Benassi 7,5: si mangia un gol clamoroso, per sua fortuna Chiesa è in fuorigioco al momento del passaggio. Nella ripresa, però, non se lo fa ripetere: pallone di Muriel e Olsen battuto. Coglie anche l'assist per la tripletta di 'Fede'. Veretout 7: cresce alla distanza ed è un motorino, vincendo il duello a distanza con il connazionale Nzonzi. Al 12' pt potrebbe far meglio quando serve Chiesa, ormai in fuorigioco, perdendo un propizio tempo di gioco. Suo il break per il gol di Benassi. La ciliegina è il pallone che Simeone tramuta nel settimo gol gigliato.



Edimilson 6: è il peggiore dei suoi, riesce a farsi notare poco anche nella copiosa vittoria.



Chiesa 8,5: che giocatore! Ancora lui, il feeling con il gol nel 2019 è quello giusto. Doppietta gli ottavi, altri due gol contro il Chievo e oggi sono addirittura tre. La dedica è sempre per Davide, la Fiorentina è sempre più innamorata di lui. Devastante, colpisce la difesa della Roma in ogni modo, facendo esplodere il 'Franchi'. Tutti in piedi al cambio.



(dal 32' st Gerson 6,5: gioca quanto basta per infilare il passaggio decisivo che fa sbloccare Simeone)



Mirallas 7: due assist al bacio, due cioccolatini che Chiesa può solamente scartare, dapprima servendolo dal fondo, poi trovando un rasoterra millimetrico in campo aperto.



Muriel 7,5: meno devastante del solito, non perde comunque l'occasione per scaraventare in rete - con l'ausilio di Nzonzi - il caparbio assist di Biraghi. Cala fisicamente nella ripresa, dispensando però la sfera che Benassi scaraventa in rete.



(dal 28' st Simeone 7,5: fa rifiatare il colombiano e ritrova il gol dopo oltre un mese con una doppietta in pochi minuti, ben imbeccato da Gerson e Veretout)



All. Pioli 7,5: lascia fuori Simeone dall'inizio per la prima volta da quando Muriel è sbarcato a Firenze. Il primo tempo è praticamente perfetto - eccezion fatta per la leggerezza tra Veretout e Pezzella sul gol di Kolarov - e la strategia del contropiede funziona senza intoppi. Nella seconda frazione paga la stanchezza di Chiesa e Muriel, ma la Fiorentina non smette di segnare. Un trionfo che rimarrà nella storia.