ROMA-FIORENTINA 2-2



Lafont 6: Si distende su un sinistro insidioso di Dzeko alla mezz’ora dopo aver assistito alla carambola fortunosa di Zaniolo. Resta di sasso sul tiro di Perotti poi ringrazia la mira sballata di Dzeko.



Milenkovic 5,5: Perotti non lo stuzzica più di tanto, eppure a volte si complica la vita più del dovuto. E quando l’argentino sfodera il destro resta di sasso. E’ pure nervoso.



Pezzella 6,5: Stacco preciso e dedica bellissima ad Astori per il momentaneo vantaggio. In fase difensiva è tra i meno colpevoli nel doppio ko.



Hugo 5,5: I soliti problemi di concentrazione che Dzeko e compagni non sempre sfruttano a dovere.



Biraghi 7: Si conferma implacabile in fase offensiva. Da un suo cross nasce il gol di Pezzella. Poi è impegnato a tenere le briglie a Kluivert, prima di un altro affondo decisivo che porta al gol di Gerson.



Benassi 6: Scalda le mani a Mirante dopo tre minuti e accende il centrocampo viola nel primo tempo. Cala paurosamente alla distanza. (17’st Chiesa 5,5: non è al meglio. Si vede) Veretout 6: Controllore arcigno, chi non timbra il biglietto scende dal treno. Solo Zaniolo riesce a metterlo seriamente in difficoltà.



Dabo 6: Sempre presente, con alterne fortune. La sostanza però c’è. E vista l’età non era scontato.



Gerson 7: Parte bene con tocchi felpati e visione di gioco ammirevole. Poi arriva l’immancabile gol dell’ex che lo fa un po’ accontentare.



Simeone 5,5: Sfrutta solo in parte i metri concessi da Juan Jesus. Non riesce mai ad affilare il coltello. (22’st Mirallas 5: leggero e svagato)



Muriel 6,5: Subito un diagonale per ricordare alla Roma quel 7-1, poi un palo che fa spalancare la bocca a mezza Firenze. Il colombiano è in palla, ma finisce presto la benzina.



Pioli 6: Poco da chiedere al campionato, anche per colpa di appagamenti incomprensibili. Un po’ il film della partita.