: Non subisce praticamente tiri in porta, se non per il rigore ed una bellissima parata su Skrabb. Si supera a tempo scaduto con un riflesso felino su Torregrossa.: Rientro tremendo per il difensore uruguagio, che nel primo tempo prende un giallo per il fallo che regala al Brescia il rigore, e poi si fa espellere in maniera veramente ingenua a venti minuti dalla fine.: Non brilla, ma fa sempre il suo compito, portando a casa la sufficenza: Gioie e dolori per il capitano. Sbaglia uscita sull’azione che porta al rigore del Brescia, ma poi si carica la squadra sulle spalle e trova il gol del pareggio: Prestazione decisamente sottotono del numero 29 viola, che nel primo tempo è il peggiore in campo. Sbaglia tanti palloni, spesso è fuori posizione e prende un giallo per un fallo evitabilissimo.(Dal 1’s.t.: Entra per cambiare passo alla Fiorentina, ma non riesce ad incidere come dovrebbe. Sbaglia a chiudere un contropiede che avrebbe potuto cambiare le sorti della gara): Corrente alternata in casa viola, nel primo tempo è spento, ma quando si accende lui la Fiorentina sale i giri del motore. I viola hanno bisogno del miglior Gaetano per la fine della stagione: Un primo tempo sottotono, ma nella ripresa prende in mano la Fiorentina, diventando un gigante a metà campo.: Fisicamente una forza, forse il migliore dei viola per corsa nel primo tempo. Cala con il passare dei minuti, perdendo anche lucidità.(20’s.t.: La sua partita dura 6 minuti, dopo il rosso a Caceres esce per fare spazio a Milenkovic)(27’s.t.: Inspiegabile la scelta di tenerlo fuori all’inizio. Entra e con lucidità guida la reteroguardia, anche in inferiorità numerica)Partita a corrente alternata, belle accelerazioni e alcuni palloni toccati di troppo. Sbaglia a controllare un pallone che avrebbe portato al gol di Vlahovic, e soprattutto sbaglia a porta vuota un pallone che poteva diventare fondamentale.(45’s.t.s.v.): Sgomita e lotta per tutta la partita, trova anche il gol, annullato per colpa di un controllo sbagliato da Chiesa.: La Fiorentina vive delle sue fiammate e del suo genio. Quando accelera i viola cambiano passo, e i compagni lo cercano sempre.(45’s.t.: s.v.)La formazione iniziale lascia qualche perplessità, soprattutto per la scelta di non schierare Milenkovic titolare. Prova in tutti i modi a cambiare l’inerzia della gara, ma i viola non riescono a segnare.