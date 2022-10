: Quando vede la maglia arancione del Basaksheir va nel pallone. Nel primo ed unico affondo del primo tempo dei turchi l’ex Atalanta esce a vuoto e regala il vantaggio agli uomini di Emre.: Il brasiliano offre una prestazione sicura e all’altezza. Tramortito anche lui dal vantaggio turco esce col passare dei minuti. Ha meno compiti offensivi ma in fase difensiva stasera sbaglia poco.: Parte male tenendo in gioco Aleksic in occasione del gol del vantaggio ospite. Rimedia un giallo forse un po’ ingeneroso e questo forse gli condiziona la serata. Nel secondo tempo si limita a gestire il risultato. Prestazione tutto sommato sufficiente: Dorme come i compagni in occasione del gol subito ma poi gestisce la partita con freddezza assoluta. Nel secondo tempo assieme a Milenkovic alza un muro davanti al limite della propria area di rigore.Il serbo, forse l’unica sorpresa del reparto arretrato viola,non fa rimpiangere l’assenza di Biraghi. Sempre molto intraprendente, ma allo stesso tempo attento, ripaga la fiducia concessa dal tecnico con una prestazione all’altezza. (dal 37’s.t.: Nel primo tempo è tra i più intraprendenti e riesce a creare un paio di occasioni. Nella ripresa un po’ meglio ma quello di Verona sembra ormai un ricordo sbiadito: neanche giocare dietro la punta lo sveglia. (dal 30’s.t.: il marocchino nel primo tempo è praticamente ovunque, dimostrando le sue affinate doti d’interdizione. E’ ottimo nel non mollare neanche un minuto il play ospite, limitando di fatto ogni iniziativa dei turchi. Nonostante non abbia le caratteristiche del regista adesso è diventato fondamentale la in mezzo.: Sul gol dei turchi ha più di qualche responsabilità. E’ lui a perdersi Aleksic e a far fare la figuraccia a Gollini. Nella ripresa dopo il sorpasso ha maggiori compiti di contenimento e in questo si trova a suo agio. Italiano da lui si aspetta comunque qualcosa in più.: Ormai gli aggettivi per descrivere le prestazioni dell’ivoriano sono esauriti. In occasione del gol del pareggio è lui ad offrire l’assist al bacio per Jovic, nei momenti subito successivi va anche vicino all’eurogol da centrocampo. E’ letteralmente ovunque come in occasione del vantaggio dove è lui a recuperare il pallone ad inizio azione e poi a propiziare la doppietta del compagno con un’acrobazia. Funambolico.: Il serbo sigla una doppietta decisiva facendosi trovare per due volte al posto giusto nel momento giusto. Non si prende un voto altissimo perche ne sbaglia almeno altri tre altrettanto semplici: i segnali sono positivi ma è chiaro che uno che solo 3 anni fa è stato pagato oltre 60 milioni dal Real Madrid deve fare molto di più. (dal 28’s.t.: entra e va vicino al gol dopo pochi minuti, sprecando un occasione a pochi passi dalla porta.): Il fantasista parte in sordina e per la prima mezz’ora si vede poi, poi si accende nei minuti finali di primo tempo dove si fa notare per un assist perfetto per Jovic, sciupato malamente dal serbo. Ha il merito di fare il cross che porta al pareggio al gol vittoria di Jovic. (30’s.t.