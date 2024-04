Fiorentina, le pagelle di CM: Mandragora da meraviglia, Belotti non segna ma è un leone

: 70 minuti buoni da spettatore non pagante. Scalda i guantoni in un paio di occasioni nel finale: corre come un dannato a destra andando spesso in sovrapposizione. Qualche imprecisione a referto, ma a livello atletico è impressionante: gara molto più semplice rispetto a quella col Milan, in cui aveva visto i sorci verdi. Ci mette il mestiere: un paio di interventi in tackle dei suoi accendono il Franchi. Avrebbe anche la possibilità di mettere in ghiaccio la qualificazione, ma spedisce incredibilmente fuori davanti a Carnesecchi.

: torna titolare dopo oltre due mesi. Sforna una prestazione di rande prestanza fisica e, soprattutto, solida. Finalmentel sinistro con cui porta avanti la Fiorentina è un capolavoro balistico e arriva in un primo tempo giocato ad altissimi livelli. Rinato: schierato di nuovo sulla linea mediana, detta i tempi con la consueta personalità. Non sbaglia un pallonele gambe viaggiano coi giri giusti. Semina il panico su tutto il fronte offensivo creando superiorità numerica e aprendo spazi per i compagni. Carnesecchi gli nega due volte la gioia del gol

: sempre più centrale nello scacchiere di Vincenzo Italiano. Sorprende la grande capacità di addomesticare palloni difficili e servirli in verticale. Rifinitore.partita alla Kouame: estremamente confusionaria ma di grande sostanza. Preziosoaggredisce palla e avversari con una ferocia e una fame pazzesche. C’è ancora da lavorare sotto porta, ma con 11 Belotti Italiano va in guerra sicuro di vincereaveva chiesto la perfezione ai suoi alla vigilia, ci vanno molto vicino. La Fiorentina schiaccia per 90 minuti l’Atalanta nella propria metà campo, una squadra che una manciata di giorni fa aveva demolito il Napoli campione d’Italia a domicilio. Rispolvera Parisi e dà fiducia a Mandragora, che lo ripaga con un gioiello. Il rammarico, tanto per cambiare, è non averla chiusa, ma la Fiorentina vista stasera è tanta roba