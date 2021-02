: salva il risultato con un grande intervento nel corso del primo tempo. Nella ripresa poco può sul colpo di testa ravvicinato di Nestorovski.: perde incredibilmente la marcatura sul centravanti macedone dell’Udinese, permettendo ai friulani di trovare il gol decisivo a pochi minuti dalla fine.: si limita a contenere Llorente, tenendolo lontano dalla porta di Dragowski e non facendolo girare.(dal 43’ s.t.: è il migliore dell’intera retroguardia Viola. Soffre poco le avanzate di Molina, dando una mano anche in fase di ripartenza.: attivo specialmente nel corso della ripresa. Non si lascia mai saltare da Stryger Larsen nell’uno contro uno.(dal 34’ s.t.: non entra mai in partita. Negli ultimi metri la sua qualità deve farsi sentire maggiormente.(dal 43’ s.t.: si abbassa spesso sulla linea dei difensori per impostare e iniziare il gioco. Sbaglia tanti appoggi semplici.: la marcatura su De Paul lo allontana un po’ dal vivo del gioco. Da uno come lui ci si aspetta decisamente di più.(dal 34’ s.t.: pennella qualche cross pericoloso, arrivando spesso sul fondo.: si accende solo nella ripresa, impensierendo Becao con improvvisi cambi di direzione.(dal 23’ s.t.: ha pochi minuti a disposizione. Non riesce ad aiutare i compagni in fase di ripartenza): letteralmente annullato dalla retroguardia avversaria. Si perde tra le maglie bianconere.: torna a casa con le tasche vuote, dopo una prestazione piuttosto opaca. Il vantaggio sul terzultimo posto ora è di soltanto 7 lunghezze.