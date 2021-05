Cagliari-Fiorentina 0-0



Dragowski 6: un primo tempo da spettatore non pagante, poi si fa male ed è costretto a lasciare il campo da gioco.



(Dal 1' s.t Terracciano 6: come per il collega nessun grosso pericolo per lui).



Igor 5,5: in più occasioni pecca di lucidità, perdendo in varie occasioni l'avversario.



Pezzella 6: partita di "controllo" per il centrale difensivo, sempre attento.



Milenkovic 6,5: chiude qualsiasi spazio. Perfetto nella marcatura su Joao Pedro.



Biraghi 5,5: il terzino italiano non spinge a dovere. I suoi cross sono mancati soprattutto alle due punte.



Pulgar 5,5: il cartellino giallo dopo appena 27 minuti condiziona la sua prova. Qualche bella giocata ma nulla di più.



Bonaventura 6,5: il più attivo del centrocampo viola. Prova a creare scompiglio tra la difesa di casa.



(dal 30' s.t Callejon s.v)



Amrabat 5,5: si perde nel centrocampo rossoblù.



Caceres 5,5: primo tempo sufficiente, poi nella ripresa entra in confusione, soprattutto dopo il cartellino giallo.



(dal 30' s.t Venuti 6: più volte pericoloso sull'out di sinistra. Mette in mezzo dei cross "velenosi").



Kouamé 5: mai in partita. Appare perso, spaventato. Dov'è finito il vero Kouamé?



(dal 18' s.t Castrovilli: entra per dare ritmo alla squadra ma questo non avviene. Un po' spaesato).



Vlahovic 5,5: forse ci aveva abituati troppo male con le 13 reti nelle precedenti 9 gare. Prova a lottare ma molto spesso fuori dal gioco.



All. Iachini 6: un punto per la probabile salvezza matematica. Decide di controllare la gara senza osare più di troppo.