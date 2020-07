Il portiere viola è una sicurezza. Non rischia mai ed è preciso nelle uscite, sicuramente il miglior numero 12 della Serie A.: Guida la retroguardia viola, che soffre poco, ma deve respingere le offensive granata. Prezioso in più di una occasione, anche nel portare palla.: Bella prestazione anche del capitano, che per la maglia viola mette sempre anima e corpo senza risparmiarsi mai. Preciso e attento in chiusura.: Mezzo voto in meno rispetto ai compagni per il troppo spazio lasciato a Belotti in occasione del palo colpito dal numero 9 granata, ma anche la sua prestazione è decisamente positiva.: Non riesce a replicare la bella prestazione di Lecce, spostato più indietro è costretto a compiti difensivi, limitando la sua esplosività. Non riesce ad essere incisivo come vorrebbe.(Dal 23’ s.t.Entra per dare copertura sulla fascia e non soffrire nel finale, compiendo il suo dovere): A centrocampo è una risorsa preziosissima, e dopo qualche prestazione sottotono e qualche acciacco, sta tornado sui suoi livelli. Vede calcio e si trova benissimo con Ribery, due ottimi indizi in casa viola.(Dal 37’ s.t.: SV)Bella partita del regista cileno, che in mezzo al campo fa sentire il suo peso. Bei palloni e tante intercettazioni per l’ex BolognaAnche per lui un passo falso dopo Lecce, parte mezzala per poi spostarsi nel tridente, ma non entra mai nel vivo della gara.(Dal 23’ s.t.Fa sentire il suo peso in mezzo al campo, togliendo diversi problemi alla retroguardia nel finale di gara. Innesto prezioso per la Fiorentina del futuro): Spostato a sinistra, gioca una gara di ritmo e buon livello. Richiamato spesso da Ribery, cerca sempre la giocata per il francese, rendendosi anche pericoloso in fase offensiva.: Propizia l’autogol di Lyanco, e la gioia è incontenibile. Gioca una buona gara, è in evidente crescita. Sarà sicuramente un punto da cui ripartire per la Fiorentina del futuro.(Dal 12’s.t.: Momento magico per il numero 63, che mette a segno il suo terzo gol consecutivo, chiudendo la gara nel momento migliore del Torino. La maglia da titolare, in questo momento, è sua): Classe infinita a servizio della Fiorentina, è il faro della squadra viola. Due gioielli ad aprire la difesa granata che valgono i due gol dei suoi, e poi tantissimi tocchi preziosi e spettacolari per il numero 7.(37’ s.t.SV)Missione salvezza compiuta, riporta la Fiorentina a vincere tra le mura del Franchi. Risponde bene alle mosse offensive di Longo, preparando la gara in maniera ottimale.