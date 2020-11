Udinese-Fiorentina 0-1



Terracciano 6: l’Udinese non calcia mai nello specchio. Attento nelle uscite e nel controllo della retroguardia.



Caceres 5,5: soffre un po’ Forestieri, specialmente nella seconda frazione di gara.



(dal 4’ s.t.s. Montiel 7,5: entra e decide il match. Il suo mancino chirurgico regala la qualificazione ai compagni)



Milenkovic 7: annulla Lasagna per tutta la durata della partita. Pericoloso anche quando va a staccare.



Pezzella 6: si limita a controllare le avanzate bianconere.



(dal 23’ s.t. Igor 6: ingresso sorprendente, non si lascia mai saltare)



Biraghi 6: dalle sue parti Deulofeu non riesce mai a sfondare.



Amrabat 6,5: corre per tutti e 120’ di gara senza fermarsi mai. Offre grande sostanza in mezzo al campo.



Pulgar 6: davanti alla difesa tutti i palloni passano per i suoi piedi. Pesa il giallo preso nel primo tempo.



Castrovilli 6,5: ostacola i centrocampisti avversari, riparte in sprint e crea superiorità numerica.



B. Valero 5,5: tra le linee potrebbe creare di più, date le sue caratteristiche.



(dal 35’ s.t. Lirola 6: allunga spesso la squadra con inserimenti e velocità)



Kouame 5: praticamente inesistente. Fatica molto tra le maglie bianconere.



(dal 15’ s.t. Eysseric 6: entra bene in partita, offrendo spesso un’alternativa ai compagni di reparto)



Vlahovic 6,5: si divora un gol clamoroso nel primo tempo, ma tiene sempre impegnati i difensori friulani, facendo spesso reparto da solo.



(dal 1’ p.t.s. Cutrone 6,5: è lui a regalare l’assist a Montiel, lottando con Nuytinck e offrendo il pallone decisivo al compagno di squadra)





All. Prandelli 7: azzecca la sostituzione decisiva, conquistando gli ottavi di finale di Coppa Italia dopo un match tutt’altro che semplice.