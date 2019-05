Fiorentina-Genoa 0-0



Lafont 5,5: le sue scelte sbagliate creano non pochi brividi alla Fiorentina, sia con le mani che con i piedi. Salva al 35' pt con il piede.



Milenkovic 6: pronti, via e scodella un buon pallone per Muriel. Potrebbe calciare da lontano a metà primo tempo, ma vi rinuncia. Sicuro più del solito in difesa.



Pezzella 6: gioca con la mascherina protettiva pur di esserci. Guida la linea difensiva.



Hugo 6: traballa e deve porre rimedio alle incertezze di Lafont. Tutto sommato se la cava.



Biraghi 5,5: poco, pochissimo nel primo tempo in fase di spinta. Un po' meglio nella ripresa. Compitino.



Veretout 5,5: prosegue con il suo periodo di prestazioni incolore. Probabilmente all'ultima in maglia viola.



(dal 45+1' Dabo s.v.: la Fiorentina prende tempo nel finale)



Edimilson 6: si trova spesso a poter portare il pallone, iniziano l'azione. Bene anche in fase di interdizione.



Gerson 5,5: davanti alla difesa, si nota poco ma quanto basta.



Benassi 5,5: nel ruolo di esterno d'attacco tocca pochissimi palloni degni di nota.



Chiesa 5,5: qualche folata che si spenge nel niente. Nel cuore dell'area di rigore non è reattivo quando si tratta di finalizzare, ma le occasioni non sono mai pulite.



Muriel 6: sua la prima occasione della gara dopo un minuto. Nel secondo tempo accende il motorino e, quando lo fa, diventa imprendibile per chiunque.



All. Russo 6: prende il posto dello squalificato Montella. Zero sostituzioni e una salvezza che, seppur con qualche angoscia, alla fine arriva. Meglio tardi che mai.