Fiorentina-Frosinone 0-1



Lafont 6: pronti, via e deve subito attivare i riflessi per fermare il colpo di testa di Salamon. Brivido al 39' st, quando blocca in due tempi la conclusione di Beghetto. Non può niente sul gol di Ciofani.



Laurini 5,5: il compitino in una giornata senza eccessivi grattacapi.



Milenkovic 5,5: tenta la rovesciata su uno spiovente al 24' pt, il pallone arriva docile tra le mani di Sportiello. Duro nei contrasti, si disimpegna bene nel poco lavoro.



Pezzella 5,5: contenere gli attaccanti del Frosinone quest'oggi non è un compito così arduo.



Biraghi 5: avrebbe molto spazio, ma non lo sfrutta a dovere. Perde spesso il tempo per il traversone.



Benassi 5: in apertura di secondo tempo, è suo il colpo di testa che lambisce il palo. E la solita partita a chiazze.



(dal 13' st Dabo 5: staffetta a centrocampo, ma il burkinabé non entra in partita. Unica nota, un tiro alle stelle) Veretout 5: non una delle migliori giornate per il centrocampista francese, specialmente nel contributo in fase di possesso palla. Si mette in proprio al 21' st, senza centrare lo specchio da fuori area.



Gerson 5: gioca basso, impostando e allargando spesso in favore di Biraghi. Vari errori, giocate fini a se stesse e qualche fischio all'uscita dal campo.



(dal 13' st Simeone 5: con il suo ingresso, Pioli innesca una squadra super offensiva. Timido colpo di testa al 20' st su un cross di Laurini)



Chiesa 5,5: Biraghi gli recapita il pallone sulla testa, lui non inquadra la porta. La condizione non è ancora delle migliori, la prestazione neanche. Quando accelera, però, è di un'altra categoria: unico a prendersi i pochi applausi della giornata. La sua espressione dopo la rete di Ciofani dice tutto.



Mirallas 5: primo pericolo dopo due minuti, ma Sportiello chiude le gambe. Poi poco altro.



Muriel 5: nella prima frazione è costretto sull'esterno dai movimenti difensivi avversari, nella seconda finisce per giocare alle spalle di Simeone, ma il risultato non cambia.



(dal 34' st Vlahovic 5,5: passerella finale e poche occasioni per mettersi in mostra)



All. Pioli 4: una partita che rappresenta la cartina tornasole della stagione. Una squadra spenta, con poche idee che non riesce a sovrastare il Frosinone. Una delle partite più soporifere dell'anno al 'Franchi', condita dalla doccia fredda nel finale.