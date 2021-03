: Senza infamia e senza lode il primo tempo del portierone polacco. Incolpevole sul gol subito, quando si trova Ibrahimovic in posizione ravvicinata. Si infortuna in occasione di un rilancio.(Dal 44’ p.t.: Incolpevole su entrambi i gol subiti)Caceres 6: Probabilmente il migliore della difesa, lotta contro tutto e tutti, e dalle sue parti il Milan non passa mai. Anche in proiezione offensiva aiuta i compagni.Non bene in occasione del primo gol subito dai viola, quando si fa spostare da Ibra e se lo perde. In occasione degli altri gol non è attento, e spesso potrebbe fare di più.: Come Pezzella, non preciso in tante occasioni, anche nelle uscite dalla difesa. Palla al piede sbaglia tanto, e pare poco lucido in alcune chiusure, dove avrebbe potuto fare molto meglio.L’argentino gioca la sua peggior partita in maglia viola, e la Fiorentina ne risente. Terzino nella difesa a quattro, sbaglia completamente in occasione del gol del vantaggio di Ibrahimovic, quando lo tiene in gioco. Completa la sua serata tremenda, perdendosi Calhanoglu in occasione del gol del 2-3.(Dal 33’ s.t.: SV): Prova ad entrare nel vivo della partita, ma non si accende mai. Cerca la giocata, ma difficilmente gli riesce, e la palla che getta in mezzo al campo da cui nasce il gol di Calhanoglu è un errore gravissimo.: Serata in chiaroscuro per il numero 10, spostato a fare l’esterno di centrocampo del 4-4-2. Prova la giocata, cerca di saltare l’uomo, ma non riesce ad entrare nel vivo della gara. Bravissimo a guadagnare la punizione che ha portato al gol di Pulgar.(Dal 26’ s.t.: SV): La punizione del momentaneo pareggio è una pennellata meravigliosa. In mezzo al campo prova a lottare contro la mediana rossonera, ma non riesce sempre ad uscirne vincitore. In occasione del terzo gol ospite pasticcia troppo, su una palla mal giocata da Bonaventura.(Dal 33’ s.t.: SV): Continua a stupire il francese, che da ultima ruota del carro è diventato protagonista. Bravissimo sia in costruzione che in copertura, quando spende tutte le energie. Bellissima la palla che mette per il gol del momentaneo vantaggio per Vlahovic.: La partita è di cartello, e lui come sempre si accende. Il gol che segna è perfetto, consuma fino all’ultimo goccio di energie, andando a pressare anche il portiere avversario. Non sempre la squadra lo segue, ma è sicuramente un riferimento per tutti.: Il serbo ha una partita difficilissima da giocare, sempre accerchiato da Tomori e Kjaer. Lotta e sgomita, aiutando tanto i compagni. L’assist per il momentaneo vantaggio è una giocata da grande attaccante.: La sua Fiorentina è una squadra operaia, e per 70’ minuti gioca una delle migliori partite di questa stagione, costruendo gioco e trovando azioni offensive con facilità. Con il passare dei minuti e la stanchezza, la Fiorentina cala a picco, e i cambi potevano arrivare prima forse.