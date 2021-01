Decisivo, nuovamente. Chiamato in causa due volte, ipnotizza in entrambe le occasioni Palacio. Prima si supera nell’ 1 contro 1, poi esce benissimo e blocca un pallonetto dell’argentino.: Partita solida del difensore serbo, che sbaglia poco e soffre in pochissime occasioni. Il Bologna ci prova, soprattutto a cavallo tra i due tempi, ma Milenkovic blocca bene le incursioni avversarie.: Classica prestazione del capitano viola, che chiude con personalità e blocca le offensive degli emiliani. Commette un errore che sarebbe potuto costare caro, ma riesce a rimediare immediatamente.: Dei tre dietro è probabilmente il meno brillante, sbagliando molte volte l’usciata palla al piede. Prova a impostare, ma soffre le folate del Bologna, rischiando qualcosa di troppo.Schierato quinto a destra nel 3-5-2 di Prandelli, gioca una partita decisamente più di contenimento che di spinta. Dalla sua parte gira Dijks, che ha un passo diverso, ma lo contiene bene.(Dal 27’s.t.: Entra per spingere sulla corsia, ma pasticcia troppo spesso)Leggero passo indietro, il marocchino mette in campo la classica fisicità, ma con molta meno personalità. Non riesce a spiccare in un centrocampo molto affollato, ma pulisce molti palloni difficili.Giostra molti palloni a centrocampo, ma non riesce a tenere in mano il pallino del gioco. Meno brillante rispetto a Torino, prova spesso la giocata, ma commette anche vari errori in uscita. La sua presenza è sempre importante, ma non sembra avere i 90 minuti nelle gambe.(Dal 32’s.t.: Un giocatore della sua qualità è sempre una risorsa per una squadra come la Fiorentina, entra e si vede): Prestazione vivace del numero 10, che prova a creare superiorità numerica e supportare Ribery, non sempre con i risultati sperati. Prova due conclusioni pericolose, che finiscono però fuori dallo specchio.Sulla corsia dovrebbe spingere, ma non è sempre preciso. La sinistra non è la sua corsia e si vede, sbaglia molti palloni e alcuni cross potevano essere eseguiti meglio.: La sua classe spicca in una partita tirata e fisica come quella di oggi. Predica nel deserto, perché i compagni non lo supportano, anche se a volte si incaponisce troppo.: Dopo tre gol consecutivi, compreso il meraviglioso pallonetto dello Stadium, arriva una brutta prestazione del giovane serbo. Tomyasu lo marca a uomo e non lo fa respirare mai, lui sgomita e lotta, arriva anche a creare qualche occasione pericolosa, ma non riesce ad essere preciso.(Dal 27’s.t.: Dovrebbe dare imprevedibilità all’attacco, ma non riesce quasi mai a farsi trovare in buona posizione e a rendersi pericoloso): La Fiorentina sta crescendo, e anche oggi ha dimostrato di aver acquisito idee di gioco. Manca il gol, ma quello è un problema di lungo corso, ma la sua mano si vede.