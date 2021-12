Fiorentina-Benevento 2-1



Rosati 7: Doveva essere una serata tranquilla, e invece ecco almeno tre interventi degni di nota nel primo tempo. D’istinto su Glik, d’efficacia su Moncini, di c… su Acampora che lo centra da pochi passi. Poco da fare sul gol subito, spettacolare sul tiro angolato di Calò nella ripresa. Ora Dragowski, al rientro dopo le feste, si guardi anche da lui, non solo da Terracciano…



Venuti 5,5: Non è dalla sua parte che il Benevento crea. Ma è dietro di lui che Moncini sbuca e segna il gol che riapre la partita. Incerto, nonostante l’avvio di partita sia stato incoraggiante.



Milenkovic 6: Molte volte è dominante in Serie A, figurarsi se l’avversario è di categoria inferiore. Giganteggia sia in difesa che in attacco, sblocca il risultato con una correzione aerea ravvicinata. Poi il reparto si sfilaccia un po’, perde il duello con Glik su un corner e per poco il polacco non segna. Messo in mezzo nell’azione che porta al gol del 2-1 di Moncini.



Igor 6: Concentrato, fa da torre per il vantaggio di Milenkovic e libera la sua dinamicità negli 1 vs 1. Un po’ ballerino quando a inserirsi è Acampora, per sua fortuna il centrocampista tira addosso a Rosati. La difesa non sembra impenetrabile, con un po’ di mestiere il risultato è salvo.



Terzic 6: Ottimo approccio alla partita, non gioca mai perché quella è la fascia di Biraghi ma ha dimostrato di avere dei buoni colpi. Da rivedere in difesa, perché i sanniti passano spesso da quella parte, vedasi Sau che serve Moncini per il 2-1. Certo, Sottil è il meno offensivo degli esterni alti, Callejon dall’altra parte aiuta molto di più.



Benassi 6,5: Prendere il posto a Bonaventura è una missione impossibile, lui si gioca bene questa occasione mostrando buone cose, tra cambi di gioco, contrasti vinti e un tacco da applausi a liberare Kokorin davanti al portiere. Non riesce a timbrare, cala un po’ finché non viene sostituito ma ha il merito del cross per il raddoppio di Sottil.



(dal 22’ s.t. Duncan 6: Muscoli per contenere il Benevento e le sue velleità di rimonta)



Amrabat 6: Gioca molto semplice e lineare, come ci ha abituati nella scorsa stagione. Non in questa, perché da quest’anno è relegato al ruolo di riserva. Per il Benevento, può bastare così. Promosso in attesa di capire se sarà questa la sua ultima da titolare in maglia viola.



(dal 31’ s.t. Pulgar sv: pochi minuti e si fa di nuovo male. Questo ragazzo è come minimo molto sfortunato. Dal 42’ s.t. Bianco sv)



Maleh 6: Molto mobile, sembra ispirato ma non ha occasioni rilevanti nel primo tempo, pur rimanendo sempre nel vivo del gioco. Bell’assist non sfruttato da Benassi dopo pochi minuti della ripresa. Non spicca come aveva fatto ultimamente, ma c’è.



Callejon 6,5: Nella parte finale della prima frazione, nel giro di un minuto, effettua un cross da una parte del campo e poi chiude in angolo dall’altra. L’applicazione di questo giocatore è esemplare, lavora tanti palloni e si muove sempre alla perfezione, seppure non con il voltaggio di un tempo. Prezioso, per poco non riesce anche a far segnare Kokorin.



(dal 22’ s.t. Gonzalez 6: Perde il primo duello con Masciangelo, non ne vince molti altri ma quantomeno mette apprensione con la sua presenza)



Kokorin 4,5: Niente da fare. Come si dice a Firenze, “non la struscia mai”, stretto fra Glik e Vogliacco. L’unico pallone buono servitogli di tacco da Benassi lo calcia malino, quasi con il piatto. Da lì Vlahovic avrebbe sfondato la rete e tutto quello che c’era dietro. Pure sfortunato, perché Vogliacco gli toglie un gol già fatto con l’intervento difensivo della serata. All’ennesimo errore in appoggio, il pubblico comincia a mugugnare.



(dal 31’ s.t. Vlahovic 6: Difficile fare peggio di Kokorin, non gli capitano occasioni ma viene salutato come il salvatore all’uscita del russo)



Sottil 7: Quasi tutti i pericoli nascono dai suoi piedi: molto attivo sulla sinistra e sostenuto dalla spinta di Terzic, rende molto complicata la serata di Elia. Bravo e caparbio nel trovare il gol del raddoppio, altra benzina e fiducia nel suo motore. Gli servirà tutto, nel caso dovesse arrivare come sembra anche Ikoné in quel reparto.



All. Italiano 6: Quattro occasioni nette per il Benevento sono un po’ troppe. Il risultato gli dà ragione, è riuscito a dare spazio anche a chi ha giocato meno, ma questa partita ha dimostrato che a questa rosa serve ancora un aiutino se il sogno Europa vuole essere tramutato in realtà. Guadagna gli ottavi con molta, molta fatica.