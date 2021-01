Napoli-Fiorentina 6-0: vede arrivare tiri ovunque. Sul calcio di rigore sfiora la parata, ma chiaramente non ha colpe. Più di un gol non era proprio irresistibile.: inizia bene in fase di spinta, ma Insigne lo manda in crisi totale (40' s.t.).: nonostante l'esperienza non riesce a tenere il duello contro Petagna che gli scappa via sempre.: prestazione da dimenticare. Vede arrivare ovunque Lozano e lo perde quasi sempre. Nella ripresa subentra Politano e nonostante i ritmi più bassi la musica non cambia.: inesistente nell'arco dei 90 minuti. Non aiuta in fase di copertura e non spinge con convinzione. La Fiorentina ha bisogno di un esterno destro.: prova a mettere ordine in mezzo al campo ma viene travolto da un Napoli gigantesco (40' s.t.).: prestazione fortemente sottotono. Alla brutta prova si aggiunge il fallo da rigore su Bakayoko (28' s.t.non si evidenziano le sue qualità quando entra in campo).: in fase di spinta è tra i più pericolosi. Fino a quando la Fiorentina resta in partita riesce a mettere al centro cross interessanti.: il ritorno da ex non è come se lo aspettava. Mancano i suoi vecchi tifosi e manca anche la prestazione da parte sua (28' s.t.: come Bonaventura il suo impatto non è dei migliori).: è sua l'occasione più nitida per la Fiorentina quando è ancora in partita, ma Ospina gli dice di no con un super intervento (1' s.t.: prova a dare vivacità lì davanti alla Fiorentina ma è già troppo tardi).: Koulibaly lo annulla totalmente. Ci prova nella ripresa con un tocco sotto ma lo stesso senegalese salva sulla linea.: troppo Napoli per questa Fiorentina. Però sei gol subiti in una sola partita sono veramente tanti.