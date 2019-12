Fiorentina-Inter 1-1



Dragowski 6.5: Per distacco il migliore dei viola, se il risultato è rimasto in bilico fino agli ultimi minuti è tutto merito suo. Una parata da favola su Lukaku e tante altre buone chiusure.

Milenkovic 5: Passa la partita rincorrendo Borja Valero, che non è un velocista, e questo già potrebbe racchiudere la sua partita. Sbaglia tanti interventi, perdendosi lo spagnolo in occasione del primo gol, e compie tantissimi falli. Prestazione da dimenticare.

Pezzella 6: Il capitano è l’ultimo a mollare, come sempre. Lotta e incita i compagni per tutta la gara, facendo anche una grandissima chiusura su Lukaku lanciato a rete.

Caceres 6: La sua esperienza, in partite come questa è oro colato. Lotta fino alla fine tenendo la Fiorentina a galla.

Lirola 5.5: La corsa è costante, non molla mai e mette in mezzo tanti palloni, non sempre perfettamente calibrati. Sta crescendo, ma deve ancora migliorare.

Pulgar 5: Sgomita e non tira mai indietro la gamba, ma non è preciso e lucido come altre volte. Quando si trova ad essere l’unico playmaker regge il centrocampo, facendosi trovare attento in fase difensiva.

Badelj 5.5: In mezzo al campo la Fiorentina soffre, ma Badelj lotta, e soprattutto nel primo tempo gioca su buoni ritmi. I tiri più pericolosi della Fiorentina nella prima frazione sono del croato, che impegna Handanovic alla grande parata. Cala con i minuti e Montella opta per gli inserimenti di Benassi.

(20’ s.t. Benassi 6: Si vede il suo apporto alla gara, partecipando alla manovra offensiva.)

Castrovilli 6: Ci prova, ma anche lui non è brillante come al solito. Tenta qualche giocata e una buona conclusione da lontano, poi il vuoto. Soffre la fisicità dell’Inter, subendo svariati falli.

(38’ s.t. Eysseric SV)

Dalbert 6: Duro nei contrasti, sempre presente e tanta corsa, si può riassumere così la gara del brasiliano, che sulla fascia corre per 90 minuti più recupero.

Chiesa 5: Partita incolore del numero 25 viola, mai pericoloso e senza mordente. Dovrebbe risolvere le partite della Fiorentina, ma non compiccia niente in 60 minuti. Esce tra i fischi del Franchi.

(14’ s.t. Vlahovic 7: Entra e salva la Fiorentina con un gol meraviglioso, partendo da centrocampo e portando a spasso per il campo Skriniar. La sua giocata vale un punto e tanto ossigeno per la Fiorentina.)

Boateng 5.5: Non molla fino alla fine, sgomita per tutta la partita e giostra bene qualche pallone interessante. Di testa in area non è preciso, ma il suo carisma serve tanto a questa squadra.

Montella 5.5: Si salva all’ultimo respiro grazie ad un miracolo di Vlahovic, anche se la gara dei viola non è stata affatto brillante. Qualche perplessità per i cambi, con Eysseric in campo a sorpresa. C’è tanto da lavorare e la sua panchina è tutto fuorchè salda.