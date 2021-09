a sorpresa parte dal 1’ ma i guantoni sono meritati perché para i tiri dei vari Djimsiti, Zapata e Zappacosta.il terzino scuola viola non lascia il posto a Odriozola ma è sfortunato e al 23’ nello scontro con Pasalic cade male, la spalla fa crack.(Dal 25’ p.t.alla fine deve aspettare solo 25’ per avere una maglia, l’ex Real è un chiodo fisso su Zapata che non passa mai. Bene).: il ventitreenne ex Partizan rinforza la difesa e il colombiano nemico si arresta.preferito a Nastasic, fa il suo ma non è certo la sua migliore partita, le insidie però non sono tante.: il capitano caricato dal tricolore sventa un tiro nocivo di Miranchuk, poi duella all'ultimo respiro con Zappacosta.ritrova la sua ex, è un tuffo negli anni più belli, nello stadio che l’ha lanciato però è più smaliziato del solito, guadagna un rigore ma poi rischia il rosso con la gomitata su Djimsiti.dall’Arsenal a Bergamo, la sua occasione è arrivata, fa partire buoni palloni dalla mediana, partecipa alla maggior parte delle azioni, e chissà tra qualche mese quando è entrato negli ingranaggi.(Dal 21' s.t.arriva prima su ogni pallone, fa rimpiangere l'Atalanta del mancato acquisto sul mercato).spaventa Sportiello con la sua conclusione da posizione decentrata, il 32 cerca subito di rendersi decisivo ma a poco a poco lascia il palcoscenico agli altri.(Dal 31' s.t.: bisogna vederlo in campo dal 1' ma la qualità c'è e si vede).lo spagnolo ex Napoli vede viola, ma da lui ci si aspettava qualcosa di più che l'atterraggio di Gosens in area che riapre la gara.(Dal 31' s.t.: fa meglio del compagno).il numero 9 è il più temuto dai nemici, ma ha un 6 davanti che gli tarpa le ali. Quando fa partire il missile dalla sinistra però trova l’arto di Maehle e dal dischetto non sbaglia. Immobile trema, glaciale anche dal secondo dischetto, è ancora doppia marcatura con la Dea. Immenso.la possibilità di convincere Italiano se la gioca fin dai primi minuti, Toloi riesce a eluderlo scappando via ma Palomino gli sta addosso. Fa comunque sempre paura quando va in attacco, bene.(Dal 21' s.t: bene ma non è propositivo come il collega 33).: ha buone idee e la sua Fiorentina le ha già interiorizzate, la squadra aggredisce fin dalle prime battute e la mediana fa muro aiutando i difensori. Poi c'è Vlahovic.