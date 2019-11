Cagliari-Fiorentina 5-2



Dragowski 5: cinque gol presi, ma davvero poche colpe.



Milenkovic 5: naufraga in mezzo all’ondata rossoblù in questa giornata di pioggia.



Pezzella 5: alla guida di una difesa che contro questo Cagliari non può veramente nulla oggi.



Caceres 5: imbrigliato nella morsa offensiva rossoblù, non se la cava nemmeno con la sua solita grinta.



Lirola 5: vede arrivare i rossoblù da ogni parte, non ha possibilità di spingere, esce all’intervallo per dar spazio a Sottil.

(1’ s.t Sottil 4: Lo noti solamente al 32’ per la simulazione)



Pulgar 5: impalpabile, senza nerbo e voglia.



Badelj 5,5: leggermente meglio di Pulgar, ma ovviamente è una prestazione negativa anche la sua.



Castrovilli 5: festeggia la convocazione in Nazionale con una prestazione grigia, sofferta, senza spunti e con un giallo che gli farà saltare la prossima.

(22’ s.t. Benassi 5,5: non può nulla in una partita già finita)



Dalbert 5,5: cresce alla distanza, suo l’assist per il primo gol di Vlahovic.



Vlahovic 7: di gran lunga il migliore dei suoi. Una doppietta inutile ai fini del risultato, ma che gli dà una grande carica per il futuro.



Chiesa 4,5: nervoso, spento, lo si vede solo per le litigate in campo con l’avversario di turno. Troppo egoista in alcune circostanze.

(27’ s.t. Ghezzal s.v.)



All. Montella 4: una Fiorentina inesistente, viene surclassata da un Cagliari in grande forma.