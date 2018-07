La Fiorentina è alla continua ricerca di un tassello per completare il reparto offensivo. Il tridente, formato al momento da Chiesa e Simeone, necessita di un innesto al posto di Eysseric. Stefano Pioli ne ha delineato il profilo: veloce, che attacchi la profondità, forte nell’uno contro uno. Se mancino, meglio. In quel modo infatti l'allenatore viola potrebbe schierare lui e Chiesa a “piedi invertiti”, agevolandoli nella ricerca della porta. Se i nome di Berardi ed El Shaarawy sembrano molto difficili da raggiungere per questioni economiche, ecco che spuntano altre idee. Le ultime vanno nella direzione di Nicola Sansone del Villarreal e Gianluca Caprari della Sampdoria.